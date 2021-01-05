Бельгия обещает ускорить вакцинацию всех своих жителей

В Бельгии подвергается критике кампания прививок от коронавируса. Политики, специалисты и общественность называют её слишком медленной. Под растущим давлением федеральное правительство объявило о разработке плана по ускорению массовой вакцинации. Она началась в пробном режиме в конце декабря и была полностью развёрнута только к 5 января.

Вакцинолог из Лёвенского университета, участвующая в кампании, считает главным не торопиться с уколами, а обеспечить для всех безопасность:

«Мы делаем всё, что в наших силах, – сказала Корин Вандермёлен. – Конечно, не все всем довольны. Нас критикуют за то, что мы решили в первую очередь проводить вакцинацию в домах для престарелых, нам говорят, что нужно было начать с медицинских работников. Но ведь пожилые люди - наиболее уязвимые ».

Единственная вакцина, одобренная Евросоюзом, это Pfizer-BioNtech, которую производят в той же Бельгии. До этой недели страна получили по программе ЕС от 28 декабря 10 тысяч доз вакцины. Из них только 700 были введены людям.

Уровень заражения COVID-19 и смертности в Бельгии неуклонно снижается, но многие её жители хотят получить прививку поскорее:

«Тот факт, что нам приходится ждать почти год для её получения, находясь в вынужденном отпуске, не даёт нам почувствовать эйфорию».

«Надеюсь, что как только вакцина будет распространена среди большей части населения, это будет триумфальный момент. Власти объявят её нашим спасителем, но я действительно в это верю ".

Правительство Бельгии обещает, что прививки будут получать бесплатно и на равных основаниях не только её граждане, но и все иностранцы, которые находятся в ней легально.