Загадка смерти британки Норы Квойрин раскрыта

Смерть Норы Квойорин - результат несчастного стечения обстоятельств, а не чьего-то злого умысла, установила малазийская коронЭр.

Об этом семья 15-летней девушки узнала в понедельник утром.

Нора, у которой было расстройство функции головного мозга, иначе называемое голопрозэнцефалией, пропала во время семейного отдыха на популярном малазийском курорте в августе 2019-го года

Вот что заявила судебный медик Маймунах Эйд на видеоконференции с родителями и адвокатами Норы: "Я выяснила, что третьи лица не были вовлечены в ее гибель. Очень похоже, что ее смерть - результат стечения обстоятельств. Она покинула виллу самостоятельно, а потом просто заблудилась и не смогла найти дорогу обратно".

Следствие установило, что девушка, ночью в одной пижаме выбралась через окно спальни, которую делила со своими братьями и сестрой,ь и ушла в джунгли.

Ее тело 10 дней спустя обнаружили туристы.

Обнародованные результаты вскрытия позволяют судить, что Нора скончалась от голода, жажды и переохлаждения.