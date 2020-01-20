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мир

Малайзия не хочет быть мировой свалкой

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 Кнарик Хачатрян
Малайзия не хочет быть мировой свалкой
Авторское право
AP - Vincent Thian
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Министр окружающей среды Малайзии Йео Би Инь демонстрирует образец документа, сопровождающего пересылку необычного груза: нелегально доставленные в страну из-за рубежа пластиковые отходы возвращаются отправителям. "Наша позиция твёрдая: мы просто отсылаем назад мусор и хотим дать чётко понять, что Малайзия больше не будет мировой свалкой", - сказала министр, добавив, что в следующим месяце правительство запустить план действий и по борьбе с незаконным ввозом пластика.

В понедельник малайзийские власти отправили 150 контейнеров с мусором (около 4 тысяч тонн) в 13 стран, в том числе в Великобританию, Испанию, Францию, США и Канаду. Уже запланирована и следующая отправка - 110 контейнеров (60 из них прибыли из США). К таким мерам Малайзия прибегает не в первый раз. В мае 2018 года были возвращены 450 тонн пластикового мусора.

С тех пор, как Китай ужесточил свои стандарты в отношении импортируемых отходов, их поток - как легальный, так и нелегальный - в страны Юго-Восточной Азии возрос. За последние полтора года в Малайзии закрыли больше 150 нелегальных мусоросжигающих заводов, куда отходы ввозились контрабандой. Ко всему прочему эти заводы не соблюдали экологических норм. Их выбросы вызывали у людей проблемы с дыханием и кожную сыпь.

Малайзия, но также Филиппины и Индонезия ужесточили таможенный контроль, так как запрещённые на ввоз отходы зачастую маркируются как легальные или смешиваются с ними.

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