Дополненная реальность в Лондоне

Гуляя вдоль берега Темзы в Лондоне можно увидеть сидящего за столом мальчика, над головой которого летают черепашки. Но это необычное зрелище откроется лишь на экране смартфона или планшета с поддержкой дополненной реальности. При сканировании QR кодов, нанесённых на установленные здесь спасательные круги, открываются экспонаты выставки «Нереальный город». На экране возникают необычные скульптуры и предметы, например, висящий над Темзой айсберг.

Сейчас музеи Великобритании закрыты из-за пандемии, но эта выставка даёт безопасную возможность приобщиться к современному искусству под открытым небом.

По словам организаторов, число посетителей уже превысило несколько тысяч. Кроме того, они считают, что дополненная реальность открывает массу возможностей, которые позволят сэкономить людям время и средства:

– Все задаются вопросом – следует ли столько путешествовать или отравлять дорогие произведения искусства в больших ящиках по всему миру, – говорит куратор выставки Дэниэль Бирнбаум. – Прогрессивная общественность, которую волнуют вопросы экологии, не в восторге от идеи слетать на выходные на другой континет, чтобы полюбоваться там предметами искусства, и затем лететь обратно домой.

Станет ли дополненная реальность удачной заменой реальности настоящей, покажет время.