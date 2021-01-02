Недовольство британских рыбаков

Британские рыбаки недовольны новым торговым соглашением между Лондоном и Брюсслем, которое вступило в силу в наступившем году. Судам стран Евросоюза разрешено продолжать ловлю рыбы в водах Великобритании в течение нескольких лет. Квоты на вылов сократятся на четверть, но этот процесс растянется на пять с половиной лет, после чего британцы получат полный контроль над своими территориальными водами и смогут при желании сокращать квоты и дальше.

Представитель движения Fishing For Leave Аарон Браун считает, что британские рыбаки мало что выиграли от сделки.

"На самом деле у нас нет возможности закрыть доступ ЕС к нашим водам, - говорит он, - и нам даже не удалось восстановить наш эксклюзивный лимит в 12 миль только для британских рыбаков. Так что мы получаем очень мало, и после пяти лет уже будет чрезвычайно сложно перейти к чему-то другому, потому что, конечно, Уайтхолл, который всегда отчаянно пытается не портить отношения с ЕС, не будет выступать против ЕС и дальше".

Заключённая сделка по "брекситу" гарантирует торговлю без тарифов и квот для большинства товаров. Единственное отличие: компании с обеих сторон должны выполнять на таможне все формальности, а также проходить санитарный контроль. Что касается рыболовства, то если Великобритания может ограничивать доступ или квоты на вылов, то Брюссель может принять ответные меры, вводя тарифы или даже отказываясь от закупок.

По обе стороны Ла-Манша происходят большие изменения. Переезд будет затруднен, и в будущем будет ограничен безвизовый режим. Обстановка в Евротуннеле пока спокойная. Увеличение объема перевозок ожидается только в течение января.