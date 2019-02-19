ЕС - Британия: рыбаки и рыбка после "брексита"

Тут, на западном побережье Шотландии - настоящий рай для рыбного промысла. Рыба - кормилица в буквальном смысле: она дает работу очень многим обитателям острова Айлей.

Воды, омывающие Айлей, богаты не только рыбой, но и крабом, омаром, морскими гребешками и иными морепродуктами. Большая часть улова идет на экспорт в ЕС.

По словам Фионы Макфарлейн, "продукция отправляется во Францию, Испанию, Португалию. На эти страны приходится большая часть товарооборота. Наши работники - это выходцы из Болгарии и Румынии, поэтому "брексит" на нас отразится самым непосредственным образом.

Общеевропейская политике рыболовства предоставляла всем странам-членам ЕС равный доступ к рыбному промыслу. В момент выхода из Евросоюза Британия это право утрачивает.

"С другой стороны, рыбная индустрия страны поддерживала "брексит", рыбаки говорили, что нужно взять под контроль вылов рыбы в собственных территориальных водах. Разумеется, иностранные траулеры смогут рыбачить у британских берегов, но право доступа им будет предоставлять Британия", - полагает журналист Euronews Дэймон Эмблинг.

В Шотландии больше половины улова приходится на рыбаков из других стран-членов ЕС, но если их судам запретят заходить в шотландские порты или ограничат к ним доступ, то это сразу же отразится на экономике всего региона.

Фиона Макфарлейн из Islay Crab Exports считает, что "в случае "жесткого брексита" мы первые ощутим на себе его последствия. Изменится - поскольку будут новые формальности - логистика, возникнут таможенные пункты, и все эти этапы будут сопровождаться бюрократическими процедурами.".

Она надеется, что "все закончится, быстро и с минимальными проблемами для нас".

Один из работников Islay Crab Exports Габриэл приехал на Айлей из Болгарии. Труд в Шотландии дает ему возможность отправлять домой часть заработка.

Габриэл думает, что "брексит" не приведет к потере работы", что он по-прежнему сможемттут находиться на легальных основаниях. Ведь в Болгарии, по его совам, не так много работы, там маленькие заработки и семью на это не прокормишь.

"Брексит" назначен на 29 марта, потом, в случае заключенного соглашения, продлится двухлетний переходный период, окончательно Британия выйдет из ЕС в конце 2020-го года.