Спасательная операция в Норвегии

В Норвегии продолжается операция по поиску людей, пропавших без вести в результате схода оползня. Трагедия произошла в среду в 30 километрах к северу от Осло. 10 человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии. Несколько жилых домов разрушены. Около тысячи жителей были эвакуированы с места происшествия. Пока найдено тело одного погибшего.

Представитель полиции Рой Алквист говорит: "К сожалению, мы подтверждаем смерть этого человека. Мы пока ничего не хотим говорить о возрасте или поле. На вопросы отвечать не будем, произошедшие события еще слишком свежи".

Свою 13-летнюю дочь пытается найти Одд Стейнар Сёренген. Он говорит, что оказался под обломками разрушенного дома, но через некоторое время смог выбраться благодаря скоплению воздуха.

"Я хотел бы поменяться местами с дочерью. Лучше бы она сейчас стояла здесь, а меня искали. В полиции говорят, что еще рано терять надежду. Люди могут выжить в течении долгого времени, если они не сильно пострадали. Но мне сейчас нелегко".

Эксперты отмечают, что для это района характерна почва с плывунной глиной и образованию оползня способствовали избыточные осадки и повышенная влажность воздуха.

На помощь норвежскими спасателям приехали специалисты из Швеции.