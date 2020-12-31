Леброн Джеймс установил рекорд НБА в свой День Рождения

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс сделал себе отличный подарок на 36-ой День Рождения: заработал 26 очков в матче против "Сан-Антонио Спёрс" и принёс победу своей команде —121:107.

Таким образом Джеймс Леброн смог сделать то, что до этого не удавалось ни одному игроку НБА. Это тысячный матч, в котором он набрал более 10 очков, то есть показал двузначную результативность. Эта серия не прерывается с 2007 года.

Действующий чемпион НБА Лейкерс вырвались вперед еще в первой четверти. Из игроков победившей команды больше всех отличились Джеймс, Деннис Шредер и Энтони Дэвис. А вот команду из Сан-Антонио не спасли даже 29 очков, заработанные Деджанте Мюрреем. Именно он стал самым результативным игроком матча.

Сейчас "Лейкерс" занимают пятую строчку в турнирной таблице западной конференции, "шпоры" - восьмую, но они сыграли на один матч меньше.