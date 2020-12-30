Джонсон подписал соглашение о взаимоотношениях с ЕС после "брексита"

Палата общин Великобритании в среду большинством голосов утвердила законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Евросоюза после "брексита". "За" проголосовали и консерваторы, и находящиеся в оппозиции лейбористы. Всего проект поддержали 521 парламентарий, против выступили 73 депутата.

Спустя пару часов соглашение подписал премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. Он назвал это "началом прекрасных отношений между Великобританией и нашими друзьями и партнёрами в Европейском союзе". Документ перешел в верхнюю Палату лордов. Ожидается, что процесс законодательного одобрения сделки будет завершен уже в ночь на четверг.

Обращаясь к депутатам, Джонсон заявил: "Благодаря это договору мы станем самым дружелюбным соседом, самым лучшим другом и союзником, какой может быть у Евросоюза, будем работать в тесном сотрудничестве там, где наши ценности и интересы будут совпадать, между тем выполняя волю британского народа , который хочет жить в соответствии со своими суверенными законами, которые принимает его суверенный парламент".

Чтобы билль обрел статус закона, его должна подписать глава государства, королева Елизавета II.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза. Еврокомиссия должна завершить ратификацию договора до конца февраля, включая голосование Европарламента.