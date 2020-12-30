Аргентинский Сенат одобрил законопроект о легализации абортов

Почти 12 часов ожесточенных дебатов, и историческое решение принято. Верхняя палата Национального конгресса Аргентины одобрила законопроект о легализации абортов. "За" проголосовали 38 сенаторов, "против" - 29, один воздержался. Отныне аргентинки смогут добровольно прерывать беременность без медицинских показаний на ранних сроках - до 14 недель.

Собравшиеся у стен парламента сторонники законопроекта, в основном женщины, встретили данную новость ликованием.

До сих пор аборты в этой латиноамериканской стране, где традиционно сильное влияние на общество оказывает Римско-Католическая церковь, разрешались только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода. В то же время на протяжении последних 30 лет нелегальное прерывание беременности остается главной причиной материнской смертности в Аргентине. Всего с 1983 года из-за плохо сделанных абортов погибли более 3 тыс. женщин.

Ежегодно в стране совершаются не менее 350 тысяч абортов.