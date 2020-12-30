Аргентинцы ставят на "Спутник V"

Аргентина делает ставку на "Спутник V". В стране началась массовая вакцинация от коронавируса российским препаратом. Первые 300 тысяч доз предназначены для медработников. Следующие в очереди на прививку - люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, учителя и полицейские.

"Я очень рад. Думаю, у нас появился шанс, и мы обязаны им воспользоваться. Эту вакцину считают вполне надежной. Проведенные до сих пор исследования показывают, что побочные эффекты закономерны и ожидаемы", - говорит врач Эмануэль Ферри.

"Базового, полноценного исследования проведено не было, но это все, что у нас есть. Когда ситуация настолько серьезна, лучше синица в руках, чем журавль в небе", - считает Рамон Фидель Силва, житель города Мендосы.

"Я боюсь побочных эффектов, которые могут проявиться со временем. Я не против вакцины. Но из осторожности и из соображений безопасности мне бы хотелось еще подождать", - отмечает при этом его соотечественница.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес назвал звучащую в адрес российского препарата критику элементом геополитической и торговой войн. Всего Буэнос-Айрес подписал договор на поставку десяти миллионов его доз, а также одобрил использование вакцин Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.