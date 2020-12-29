Коронавирус в Европе: навстречу третьей волне пандемии?

В Соединенном Королевстве в пост-рождественскую и одновременно предновогоднюю неделю зарегистрировано рекордное число инфицированных - свыше 41 тысячи новых случаев заражений было выявлено в один день.

И это несмотря на то, что в лондонской агломерации и практически всех графствах, расположенных на юго-востоке Англии, действует наивысший уровень жестких ограничительных мер.

А в Шотландии и Уэльсе стационары, как сообщается, могут не справиться с потоком пациентов с COVID-19.

Тем временем глава минздрава Испании Сальвадор Илиа Рока накануне заявил, что в иберийском королевстве будет создан реестр тех, кто отказался от противокоронавирусной вакцинации, когда прививка была предложена.

Этой базой данных Мадрид, как указал министр, поделится с другими странами-членами ЕС.

В Женеве в штаб-квартире ВОЗ хвалят ученых и специалистов, сумевших достичь серьезного прогресса в деле изучения вируса и обуздания пандемии.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, подчеркнул: "Новая вершина была покорена, и не в последнюю очерелдь благодаря сотрудничеству частного и государственного секторов экономики, наглядный пример - логистическая машина, которая начала работать в разных странах. Это говорит о невероятных достижениях, в том числе и в сфере науки. Это фантастика.

Тем не менее, ВОЗ не собирается почивать на лаврах, мы намерены добиться, чтобы все, кто нуждается в прививках во всех странах, получили бы доступ к вакцинации, чтобы обрести защиту от инфекции".

Новый штамм вируса, тот самый, который был обнаружен и описан в Британии, теперь выявлен и в Италии.

Апеннины находятся в Европе на четвертом месте по количеству зараженных, а в ЕС - на первом по числу летальных исходов. Вакцина, как сообщают специалисты, должна быть эффективна и в отношении новой мутации коронавируса.

В Швеции, в которой не было локдауна, а жителей скандинавского королевства призвали следовать мерам санитарной предосторожности, кабинет министров накануне внес в парламент новый законопроект, который позволяет исполнительной власти закрывать, в случае роста случаев заражения и прихода третьей волны, торговые центры и даже приостанавливать работу общественного транспорта.