Коронавирус и бизнес: "Для туристической отрасли каждый новый день — это потери"

Конец года — время для того, чтобы встретиться с близкими и побыть вместе, наслаждаясь этими волшебными моментами, но в этом году многие из нас останутся дома и не смогут провести праздники так, как мечтали.

— Я думаю, что люди будут очень неохотно встречаться даже с семьей, особенно с дедушками и бабушками, ездить к ним, ужинать вместе. Мне кажется, некоторые будут очень волноваться, будут думать, стоит ли рисковать, а то вдруг они подхватят болезнь, — говорит 71-летний житель Швеции.

Пандемия без преувеличения перевернула в этом году туристический бизнес. Оказавшись на карантине, многие из нас поняли, насколько важны путешествия.

— 2020 год стал разрушительным для многих предпринимателей, работающих в сфере туризма и путешествий. Все началось со вспышки в Китае, затем коронавирус пришел в Европу и распространился по всему миру, что оказало огромное влияние на индустрию, которая не только работала бесперебойно, но и развивалась довольно успешно, получая очень высокие доходы и прибыль, — говорит исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер.

В Евросоюзе туризм обеспечивает 10% ВВП и создает рабочие места для 26 миллионов человек — в первую очередь, для молодежи, женщин и мигрантов.

Для авиационного сектора этот год был не менее тяжелым. Кто-то из-за коронавируса боится путешествовать, кто-то лишился дохода и не может позволить себе отдых. Границы многих государств закрылись, цены на авиабилеты подскочили, аэропорты, даже самые загруженные, опустели. С таким кризисом авиабизнес еще не сталкивался никогда.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, чистый убыток отрасли составляет 100 миллиардов евро, от чего могут пострадать 46 миллионов человек.

— Я всегда говорю об этой дихотомии между системой здравоохранения и туристической отраслью. Для сферы здравоохранения каждый новый день — это очередная победа. Проводится все больше исследований, улучшается качество вакцин, люди делают прививки. Для туристической отрасли каждый новый день — это потери. Люди лишаются работы, закрываются компании, некоторые — навсегда, — добавляет Сантандер.

Скорейшее вакцинирование от коронавируса — для многих авиакомпаний это вопрос жизни и смерти. Некоторые из них уже выразили готовность помочь в транспортировке вакцины.