"Спутник V" в Беларуси: Лукашенко от прививки отказался

Массовая вакцинация от коронавируса в Беларуси началась раньше, чем планировалось. В минздраве страны сообщили, что на первом этапе российскую вакцину "Спутник V" получат 200 тысяч человек — уязвимые с точки зрения эпидемического процесса категории населения, среди которых работники сфер медицины и образования, торговли. Регистрационное удостоверение препарату было выдано 21 декабря.

Посол РФ в республике Беларусь Дмитрий Мезенцев говорит: "Это первая страна, где начинается массовая вакцинация вослед Российской Федерации. Та доброжелательная, очень заинтересованная и очень профессиональная оценка, которая была дана — что вакцина высокой степени гарантии и высокой эффективности — тоже стала основанием тому, чтобы именно в Республике Беларусь вакцина была зарегистрирована первая в системе минздрава нашей братской, соседской страны".

Первые зарубежные клинические исследования "Спутника V" также начались на территории Беларуси. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, у населения будет возможность выбирать из пяти-шести препаратов. Он также заявил, что сам прививаться не будет, так как у него уже выработан иммунитет после перенесенной им летом коронавирусной инфекции.