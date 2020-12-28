Право руля

Суд Саудовской Аравии приговорил активистку Лужан аль-Хатлул к без малого 6 годам тюрьмы с опорой на закон о борьбе с терроризмом. Власти сочли, что женщина, боровшаяся в числе прочего за право саудиток водить машину, действовала вразрез с интересами государства. Семья аль-Хатлул и наблюдатели утверждают, что в ходе разбирательства не получили значимых доказательств вины Лужан.

Правозащитница Ротна Бегам из Human Rights Watch отмечает: "То, что сегодня саудовские власти осудили и вынесли приговор Лужан аль-Хатлул с опорой на закон о терроризме - факт совершенно шокирующий. Сделав это, они заявляют всему миру, что считают правозащитную деятельность женщин актом терроризма. Ранее власти принимали подобные решения в адрес борцов за права человека, их, как мы видели, осуждали, с ними обращались как с террористами. А сейчас мы наблюдаем то же самое в отношении тех, кто ведет борьбу за права женщин. Лицемерие достигло максимальной громкости".

Лужан аль-Хатлул оставалась за решеткой почти три года, пока шло следствие, этот срок ей зачтут. Семья девушки сообщила, что в тюрьме ее подвергали пыткам, а позднее предлагали записать опровержение в обмен на освобождение.