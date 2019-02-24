Саудовская Аравия впервые назначила послом женщину

Впервые в истории Саудовской Аравии женщина заняла высокую дипломатическую должность. Принцесса Рима бинт Бандар была назначена на пост посла королевства в США.

Впрочем, именно такой выбор был сделан не случайно. Рима бинт Бандар является дочерью принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипмиссию в Вашингтоне более 20 лет - вплоть до 2005 года.

Сама принцесса получала высшее образование в США. Она известна своей позицией в защиту прав женщин и даже была включена в неформальный список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.

Как отмечают наблюдатели, о назначении было объявлено на фоне обострения в отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном. Это произошло после жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогджи в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

В США это событие вызывало широкий резонанс, особенно в свете сообщений, что к убийству может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Правозащитные организации и многие представители американского политического истеблишмента потребовали от президента Дональда Трампа провести в США собственное расследование, поскольку речь идет о Саудовской Аравии - главном союзнике Америки на Ближнем Востоке.