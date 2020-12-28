Матч "Манчестер Сити" - "Эвертон" не состоялся из-за коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции вынудила перенести матч 16-го тура Английской премьер-лиги между "Манчестер Сити" и ливерпульским "Эвертоном". Команда Пепа Гвардиолы сообщила также о закрытиии своей тренировочной базы в связи с выявлением новых случаев заражения среди игроков.

В пятницу положительные тесты на COVID-19 оказались у нападающего Габриэля Жесуса, защитника Кайла Уокера и двух сотрудников клуба. Тем не менее "Сити" смог сыграть с "Ньюкаслом в субботу". Но за несколько часов до начала матча в "Гудисон-парке" в понедельник горожане сообщили, что последний раунд тестирования среди игроков выявил новых инфицированных. После консультаций с участием представителей обоих клубов было решено учесть настоятельные рекомендации со стороны Премьер-лиги и перенести матч.

Все игроки, сдавшие положительные тесты, отправлены на карантин. Решение о возобновлении тренировок на базе "Манчестер Сити" будет принято после дополнительного тестирования.