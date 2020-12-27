Пожар в лагере сирийских беженцев в Ливане

Крупный пожар вспыхнул в ночь на воскресенье в легере сирийских беженцев в районе Минья на севере Ливана. Точное число пострадавших, госпитализированных с ранениями и ожогами, неизвестно.

В лагере проживали 75 семей. По данным свидетелей, пожар возник в результате ссоры между сирийскими рабочими из числа беженцев и ливанскими работодателями из местного клана Аь Мир. Сирийцы возмущались невыплатой причитающихся им денег, а члены клана подожгли их палатки и жилища из пластика и фанеры.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, лагерь выгорел почти дотла. Его обитатели направлены во временные центры по приёму перемещённых лиц в Триполи, Аккаре и Дынние.

По официальным данным, в Ливане сейчас более 1,5 млн сирийских беженцев. На последней сессии генассамблеи ООН Президент республики Мишель Аун призвал международное сообщество "обеспечить их безопасное возвращение на родину", заявив, что Ливан, переживающий тяжёлый экономический кризис, "не в состоянии больше нести бремя их присутствия на своей территории".