Пожар в лагере мигрантов

Крупный пожар вспыхнул в среду в лагере "Липа" - временном центре для приёма мигрантов на северо-западе Боснии и Герцеговины. Он подвергался резкой критике со стороны правозащитников из-за несоответствия его вместимости и условий проживания числу содержащихся там людей. Густой чёрный дым поднимался над палатками, вынудив обитателей спасаться бегством. Возгорание началось на участке, где находились бензин и бензогенераторы.

Лагерь "Липа" находится недалеко от хорватской границы, в 25 километрах от города Бихача. В нём проживали 1200 мигрантов. Ранее Европейский Союз предупредил Боснию о том, что с наступлением зимы все обитатели окажутся в условиях, представляющих угрозу их жизни и здоровью.