Рождественское наводнение на Мадейре

На Мадейре Рождество встретили под проливными дождями: шторм вызвал на португальском острове наводнения и сходы оползней.

Нескольким десяткам человек пришлось эвакуироваться. При этом был разрушен по крайней мере один жилой дом. Местные власти сообщают, что погибших и пропавших без вести нет. Материальный ущерб невелик, однако несколько районов на севере острова пока остаются без транспортного сообщения из-за размытых дорог.