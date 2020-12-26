Пражские "моржи" едва успели

Пандемия не помешала почти столетней традиции: пражские "моржи" искупались на рождество в ледяной Влатве. Правда, участников тщательно проверили на вирус, и маски им было разрешено снимать только перед входом в воду. Мероприятие называется "Мемориалом Альфреда Никодема" — так звали пражского пионера закаливания и моржевания. Он первым устроил публичное купание во Влтаве зимой, это было в 1923 году. Через несколько лет у него уже были десятки последователей.

"Что неприятно, так это тест на ковид, больно. А вода — приятная, слегка "покусывает", так и должно быть на Рождество", — признаётся один из купальщиков.

Пражские "моржи" рады, что успели: уже в воскресенье и минимум на две недели в Чехии вновь ужесточаются ковидные меры: магазины закрываются, для большинства классов продлеваются каникулы, комендантский час увеличивается — теперь с девяти вечера, а передвижение граждан серьёзно ограничивается.