Помпейский фаст-фуд: археологи нашли древнюю закусочную

В Помпеях обнаружили древний трактир — термополий. Ранее археологи уже находили здесь развалины закусочных, но сейчас им впервые удалось откопать полностью сохранившийся термополий. Более того, ученые обнаружили в горшках остатки еды: свинины, рыбы, улиток, козьего мяса. Также на месте были найдены скелеты двух человек

"Это необыкновенное открытие. Мы в термополии пятого района Помпей. Мы начали раскопки два года назад, нашли боковую часть прилавка, на которой увидели прекрасную картину с изображением Нереиды, катающейся на морском коне. Думаю, такая тема выбрана из-за расположенного рядом фонтана. Термополий находится на маленькой площади. Такие довольно характерны для Помпей", — говорит Массимо Озанна, директор археологического парка.

Термополии еще называют древним фаст-фудом. Такие закусочные пользовались большой популярностью в Помпеях. Готовую еду здесь хранили в специальных горшках, чтобы она не остывала, и продавали на вынос. За все время раскопок археологи обнаружили развалины около 80 термополий.