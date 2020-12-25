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Франция

В парижском Нотр-Дам состоялся рождественский концерт

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 Елена Караева
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В парижском Нотр-Дам состоялся рождественский концерт
Авторское право  MSNDP/Musique Sacree à Notre-Dame de Paris via AP
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Разрушенный пожаром центральный неф Нотр-Дам был частично прикрыт, звуки знаменитой соль-мажорной первой виолончельной сюиты Баха рвались под своды пострадавшего храма.

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