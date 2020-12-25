В парижском Нотр-Дам состоялся рождественский концерт

В парижском Нотр-Дам состоялся рождественский концертКомментарии
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Разрушенный пожаром центральный неф Нотр-Дам был частично прикрыт, звуки знаменитой соль-мажорной первой виолончельной сюиты Баха рвались под своды пострадавшего храма.
На этом концерте не была публики, а съемочная группа была одета в костюмы химзащиты.
Парижская епархия допустила музыкантов в кафедральный собор - чтобы вселить надежду и укрепить веру.
Знаменитый рождественский гимн Йозефа Мора исполнил хор, которым дирижировал Анри Шале.
Завершился концерт ''Jingle Bells'' - на то она и радость, чтобы вселять силы для будущей победы.