Италия: Рождество-2020 запомнится надолго

Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за минувшую неделю более чем на 4 с половиной миллиона человек, сообщили в ВОЗ. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

В Италии недельное количество инфицированных увеличилось на 112 тысяч. 19 декабря премьер-министр объявил всю территорию "красной зоной". С 24 декабря по 6 января запрещено выходить из дома без надобности, закрыты магазины, за исключением продуктовых и аптек, нельзя переезжать из региона в регион, не работают бары и рестораны (хотя возможно обслуживание навынос).

"Нам пришлось выбросить продукты, которые мы закупили на период Рождества и кануна Нового года. Впридачу ко всему нам пришлось отменить до 80 бронирований на весь период", - говорит Паскуале Бомбардьери, владелец римского ресторана.

Число летальных исходов от Covid-19 выросло в Италии за последние сутки на 628, по данным Минздрава. Больше всего заражений коронавирусом (более 3 тысяч) - в северной области Венето. В Риме улицы выглядят непривычно.

"Таким пустынным Трастевере - обычно оживлённый район Рима на западном берегу Тибра - мы, пожалуй, никогда не видели, - передаёт из итальянской столицы наш корреспондент Джорджия Орланди. - Нет туристов, в ещё открытых барах и ресторанах совсем ало посетителей. Большинству итальянцев Рождество-2020 запомнится надолго".

"В этом году не хочется ходить по магазинам, - говорит эта жительница Рима, - мой шурин умер от Covid-19. Он работал врачом и заразился во время дежурства. Настроение совсем не праздничное, так много людей умерло в Италии"...

"Я пытаюсь во всем видеть позитивную сторону, - говорит другая девушка, - так как мы летом не ездили в отпуск, не уезжали на выходые, мне удалось немного сэкономить и купить себе хороший подарок".

В среду стало известно, что 500 семей жертв Covid-19 подают гражданский иск, требуя от главы правительства Джезеппе Конте, министра здравоохранения Роберто Сперанцы и главы самого пострадавшего региона Ломабрдии Аттилио Фонтаны 100 млн евро в связи с серьёзными упущениями в ходе первой волны эпидемии.

Многие в Италии надеются, что наступающий 2021 год будет гораздо счастливее.