Задержки на маршруте между Дувром и Кале

На ведущей в английский порт Дувр трассе скопились тысячи грузовиков и автомобилей. Значительную часть транспортных средств разместили на поле близлежащего недействующего аэродрома Манстон.

На паромы и поезда, следующие во Францию, можно попасть только при наличии справки об отрицательном анализе на коронавирус. Но режим обязательного тестирования и проверок привел к задержкам на маршруте между Дувром и Кале.

"Если вы хотите закрыть границу, закрывайте, но предупредите людей заранее, — говорит строитель из Румынии . — Не делайте это вот так, мы не заслуживаем такого отношения. Мы всего лишь хотим провести в семейном кругу неделю или две и потом вернуться на работу".

Французские власти направили в Дувр бригаду спасателей и 10,000 тестов на коронавирус, чтобы помочь застрявшим там водителям попасть домой на праздники ..

170 британских военных оказывают содействие врачам, которые работают на территории Манстона, где выполняются анализы на инфекцию.