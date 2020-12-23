Нагорный Карабах в 2020 - от войны до перемирия

В конце сентября вновь вспыхнули боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится уже 30 лет. В регионе преимущественно проживают армяне. В 1991 году Нагорно-карабахская республика объявила о независимости, но но так и осталась непризнанной.

Баку считает Нагорный Карабах своими землями, которые были оккупированы армянскими силами. Согласно международному праву, этот регион - часть территории Азербайджана.

В 1994 году в Бишкеке было подписано соглашение о прекращении огня, но, несмотря на это, за 26 лет в регионе неоднократно возобновлялись боевые действия.

"Конечно, мы сожалеем, что гибнут мирные граждане, мы этого не хотели, не мы инициировали нападение. Они атаковали наши города и деревни, мы должны были отреагировать. Но наш ответ в основном нацелен на их военные позиции", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы ни на кого не нападали. Наши действия и действия Карабаха - это самооборона. У нас нет цели кого-то убивать. Наша единственная цель - защитить армянский народ от очередного геноцида. Это самооборона", - говорит премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Через полтора месяца после начала боевых действий Армения и Азербайджан при посредничестве России достигли соглашения о прекращении огня. По итогам ряд территорий отошел Азербайджану. Алиев назвал это соглашение победным. Пашинян признал, что был вынужден пойти на этот шаг из-за сложной ситуации на фронте.

"Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - заявил президент России Владимир Путин.

В соответствии с соглашением в Карабах были переброшены российские миротворцы. Их миссия рассчитана на пять лет. Ожидается, что 2000 российских военнослужащих будут следить за соблюдением перемирия.

В результате конфликта за полтора месяца погибли более 4 тысяч человек, 8 тысяч получили ранения, десятки тысяч стали беженцами. Эти цифры в середине ноября озвучил Владимир Путин.

После того, как стало известно о подписании соглашения, тысячи азербайджанцев вышли на улицы, празднуя победу. Но совсем другие настроения царят в Армении, где действия Пашиняна назвали предательством. Протестующие ворвались в здание парламента и устроили там погром. В декабре оппозиция потребовала от премьер-министра, чтобы тот ушел в отставку. По истечении срока ультиматума акции протеста вспыхнули с новой силой.

Заключение соглашения изменило жизни тысяч жителей Нагорного Карабаха. Многие из них покидают свои дома, а некоторые даже сжигают их, чтобы они не достались азербайджанцам.