Лондон-Брюссель: время истекает, а сделки нет

Лондон и Брюссель пока не достигли соглашения о будущих отношениях и свободной торговле после "брексита". В среду сообщалось, что британские власти пошли на серьезные уступки в переговорах по вопросу рыболовства (он является ключевым и спорным), и принципиальная договоренность практически есть.

Соединенное Королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. До 31 декабря нынешнего года действует переходный период, во время которого на Великобританию распространяются все европейские нормы, связанные с торговлей по правилам единого рынка. Без сделки, стороны начнут вести дела по правилам ВТО с применением всех пошлин и квот.