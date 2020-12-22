Британия - ЕС: Брюссель рекомендует

Руководство Евросоюза рекомендовало всем своим гражданам отказаться от поездок в Великобританию, не представляющих особую важность.

Члены ЕС вводят специальные ограничения на поездки в королевство после выявления там нового штамма коронавируса, и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в своем заявлении призывает всех применять "скоординированный подход, но при этом не препятствовать возвращению домой тысяч жителей Британии и других европейских стран".

Еврокомиссия считает, что нужно "избегать сбоев в цепочке поставок" и способствовать возобновлению воздушного и железнодорожного сообщения для "важных рейсов" с Соединенным Королевством.

Это должно позволить, к примеру, медицинскому персоналу свободно передвигаться и не проходить карантин, если не менее чем за 72 часа до поездки тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Во вторник Лондон рассмотривал возможность использования системы тестов для дальнобойщиков в ходе переговоров с французскими властями, чтобы позволить разблокировать движение фур и доставку товаров. Но несмотря на рекомендацию Брюсселя, Ирландия уже объявила о продлении как минимум до 31 декабря приостановку воздушного сообщения с Великобританией, хотя морское паромное сообщение не прекращено. А Германия решила продлить до 6 января блокировку своих границ для Британии и ЮАР.