Из-за "брексита" могут испортиться бельгийские груши

Экспорт фруктов составляет более 5% ВВП Бельгии. Страна производит в год 330 тыс тонн груш, которые у неё особенно крупные. 8% из них отправляется в Великобританию, до которой рукой подать. Но если до конца года не будет достигнута договоренность Евросоюза с Соединённым Королевством о торговых отношениях, то земледельцы понесут огромный урон.

Компания "Бельгийская фруктовая долина" сейчас страдает от неопределенности.

«Традиционно мы экспортируем также за пределы Евросоюза, - говорит директор Марк Эврар. – Наша компания и наши торговые партнеры привыкли разбираться в самых сложных ситуациях. Но в отношениях с Великобритании наступает дисбаланс".

Пока обмен товарами через Ла-Манш происходит почти без формальностей и расходов, помимо транспортных. В аукционном зале компании опасаются, что введение пошлин приведёт к перекосу цен на разную продукцию - как вверх, так и вниз.

Корреспондент Euronews Джек Паррок передаёт:

«Производители обеспокоены количеством груш и ценами на них. Они говорят, что в случае «жёсткого брексита» возникнут перебои с поставками. Стоит например, остановиться этой линии упаковки, как вся цепочка перестанет работать синхронно. "

Если стороны перейдут на правила Всемирной торговой организации, то на континентальной стороне выстроятся очереди автофургонов. Таможенники будут проверять, уплачены ли тарифы на такие фрукты британскими фирмами, которые их импортируют.

Фруктовые сады сейчас закрыты на зиму. Бельгийский экономист предупреждает, что к тому времени, когда они снова будут плодоносить, торговле придётся приспособиться к новой реальности:

«Дело не только в том, что мы близки к Великобритании - наша небольшая страна отправляет в неё много товаров как напрямую, так и по европейским цепочкам, - говорит Хайке Ванденбуше. – Потери будут большими для всех, и с европейской стороны это хорошо понимают".

Многие из грузовиков, покидающих этот фруктовый сад, едут во французский порт Кале. Их водители не знают, смогут ли они переправиться с товаром свободно и вернуться в этом году, и не испортятся ли груши, если усугубится транспортный хаос.