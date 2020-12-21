Бассейн в Брюсселе как экомодель

_Как бассейн, построенный четверть века назад, может стать символом новой энергетики и устойчивого развития? _

Самый экологичный бассейн в Брюсселе расположен на территории кампуса в Эттербеке. Он был построен в 1989 году, недавно прошел двухгодичную реконструкцию, обзаведясь технологиями, позволяющими минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

В результате модернизации выбросы двуокиси углерода здесь сократились более чем на 500 тонн в год, а потребление воды - на 70% ниже, чем в обычном муниципальном бассейне благодаря системе сбора и очистки сточной и дождевой воды. В абсолютных цифрах экономия составляет 10 миллионов литеров в год.

Потребление энергии также оптимизировано за счет оснащения бассейна современными технологиями. Здесь действует когенерационная система, вырабатывающая электричество и тепло за счет сжигания биомассы.

Свен де Брюин, инженер, показывает и рассказывает: "Вентиляционные устройства увязаны с тепловыми насосами и нашими энергосберегающими технологиями. Мы перенаправляем энергию, восстановленную из воздуха, на обогрев бассейна, так нам удалось уменьшить энергозатраты на 70%.

Одновременно мы установили систему когенерации, она позволяетпроизводить и тепло, и электричество. Это беспроигрышный вариант".

60% электроэнергии, вырабатываемой когенерационной системой, поглощается бассейном и примыкающими помещениями, остальное идет на нужды кампуса.

Модернизация спортивного объекта потребовала без малого 8 миллионов евро, более четверти сметы профинансированы по линии Европейской политики сплочения.

Плавательный бассейн университетского кампуса - яркий пример финансовой устойчивости благодаря растущему числу пользователей. Он открыт не только для студентов, но и для местных жителей.

Дирк ван де Виле, начальник отдела управления спортивной инфраструктуры университета, рассказывает: "Мы удвоили вместимость бассейна. До ремонта принимали здесь 80 тысяч человек в год, сейчас - 150 тысяч. Плавать приходят не только частные клиенты, но и целые школы, у нас отрыты клубы, секции для малышей. К нам приходят нудисты, люди, увлекающиеся дайвингом, подводным хоккеем, синхронным и марафонским плаванием".

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После реконструкции бассейны стал намного комфортабельнее и для посетителей, и для тренерского состава.

Кристин де Мартелаер, инструктор, уточняет: "Преподавать здесь приятнее, чем в любом другом месте. Мы очень рады, что наш бассейн стал настоящей живой лабораторией, вода здесь качественная, очень мягкая. И воздух чистый! У нас есть и другие новинки. Например, в маленьком бассейне - мобильное дно. Толщу воды можно регулировать в зависимости от потребностей группы".