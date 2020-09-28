Диагноз по капле слюны

Капля слюны и биосенсор, который совершенствуют ученые в Барселоне: этих двух материалов будет достаточно, чтобы за считанные минуты узнать, инфицирован ли человек новым коронавирусом и если да, какова его вирусная нагрузка.

Устройство разрабатывается в рамках европейского проекта CоNVаt, объединяющего специализированные центры Франции, Италии и Испании. В Институте нанотехнологий в Барселоне команда профессора Лечуги тестирует новинку в лабораторных условиях. "Это устройство, работающее с образцами слюны, - рассказывает Лаура Лечуга, занимающая пост координатора проекта CоNVаt. - Мы берем каплю, помещаем ее внутрь, ждем несколько минут. И вот устройство сообщает, обнаружен ли у вас вирус и если да, то какова ваша вирусная нагрузка".

Важно, что для проведения теста не нужен медперсонал, его под силу сделать каждому. Помещенный внутрь биоматериал - слюна - связывается с оптическими микродатчиками, которые с помощью лучей буквально вылавливают вирус в пробе, а также определяют его количественные характеристики. Устройство - своего рода ловушка для S-белка коронавируса. - разработано в партнерстве с университетом Марселя.

Проект CoNVat рассчитан на 2 года, его бюджет - чуть более 2,5 миллионов евро. Средства выделены европейскими фондами по науке и исследованиям в партнерстве с Европейской политикой сплочения.

Новинку планируется использовать не только для обнаружения нового коронавиурса, но, возможно, для предотвращения будущих эпидемий. Биолог барселонского университета Хорди Серра-Коб пристально изучает природные резервуары вируса, речь идет о животных, в организмах которых гнездится инфекция. В фокусе его внимания - летучие мыши в Пиренеях. Они могут переносить до 300 видов коронавирусов.

"Важно понять, какие именно коронавирусы циркулируют в популяции мышей, какие из них могут совершить скачок, перейти к другим носителям, - комментирует профессор. - Не обязательно сразу к человеку, возможно, к промежуточным хозяевам, другим животным".

В настоящее время генетический материал летучих мышей анализируется методом ПЦР. Но уже в следующем году бионесоры CoNVAt позволят проводить тесты in situ, в природе; это быстрее, эффективнее и экономичнее.

В рамках проекта французские партнеры отвечают за поставку биоматериала для устройства, а итальянцы предоставят возможность проводить у себя клинические испытания (их старт запланирован в текущем году). Пока же ученые завершают последние приготовления и проверки.

"Мы встраиваем технологию в портативные картриджи, - рассказала ведущий исследователь барселонского института Мария Солер. - Затем устройство можно подключать к смартфону, планшету, это позволит получит результат в течение 10 минут".