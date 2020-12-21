В Россию прилетели леопарды из Швеции

В Москве в воскресенье приземлился самолет с двумя иностранными леопардами. Животные прибыли из шведского зоопарка Nordens Ark в рамках программы восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе. Из-за ограничений на авиаперелеты, связанных с коронавирусом, хищникам пришлось добираться из Стокгольма в Москву через Дубай. В грузовом терминале Шереметьева для иностранной пары - самца Филоу и самки Шиву - были созданы максимально комфортные условия пребывания.

Дмитрий Горшков, директор Всемирного фонда дикой природы в России:_ "Эти животные вдохнут новые силы в программу по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. А котята от этой пары могут быть выпущены во многие места - и в Кавказский заповедник и на другие территории, которые будут предложены специалистами, потому что это, скажем, свежая кровь и новая генетическая линия"._

Леопарды Филоу и Шива родились в немецких зоопарках. В Швецию их перевезли в 2014 году и с тех пор они практически не разлучались, а в 2016-м у пары родились первые детеныши. Теперь эти животные пополнят маточное поголовье Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, участвуя в программе разведения и реинтродукции в природу. Однако перед этим им предстоит пройти 30-дневный карантин в специальном вольере.