"Подарки на Рождество": коронавирус-мутант и карантин

Новый вид коронавируса и более жесткие карантинные меры получили к Рождеству британцы. Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, миллионам граждан страны придется отменить рождественские встречи, а большинство магазинов в Лондоне и на юго-востоке Англии будут закрыты, так как эпидемическая ситуация там требует введения четвертого уровня ограничений, который ранее еще не применялся. По данным британских властей, в стране выявлен новый генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Когда меняются научные данные, мы должны изменить нашу реакцию. Когда вирус меняет метод атаки, мы должны изменить наш метод защиты, и как ваш премьер-министр я искренне уверен, что у меня нет альтернативы".

Глава правительства также объявил о том, что на территории всей Англии отменяются пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря. По меньшей мере трети населения страны запрещено проводить праздники в компании людей, с которыми они не живут под одной крышей.

"Конечно, я не смогу ходить по магазинам. Что касается Рождества, они, конечно, могут установить 4 уровень, но на самом деле они не могут помешать людям ездить в гости к своим родным", - говорит эта жительница Лондона.

"Я думаю, что это правильный шаг на данный момент. С нынешним новым напряжением, которое происходит в этом районе, ситуация может оказаться довольно серьезной. Мы не должны перегружать больницы", - считает этот житель Лондона.

Тем временем власти Шотландии также ввели ограничения на въезд из других частей Соединенного Королевства.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии:_ "Чтобы снизить риск ввоза большего количества этого штамма в Шотландию, мы намерены сохранить строгий запрет на поездки между Шотландией и остальной частью Великобритании. К сожалению - и я искренне сожалею об этом, - этот запрет останется в силе на протяжении всего праздничного периода"._

Хотя новый вид коронавируса и распространяется быстрее прежнего, пока нет подтверждений того, что мутировавший вирус более летален. Тем не менее власти Нидерландов поспешили оградиться от Альбиона и сообщили, что до 1 января прекращают принимать авиарейсы из Великобритании.