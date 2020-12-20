Кто стоит за кибератакой в США — Россия или Китай?

Белый дом отменил публикацию заявления о причастности России к масштабной хакерской атаке на компьютерные системы правительства США.

В субботу Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Пекин.

Новоизбранный президент США Джо Байден выразил обеспокоенность хакерской атаки и подчеркнул, что ответственные за это заплатят "ощутимую цену". Политик отметил, что вопросам кибербезопасности в его администрации будет отдаваться "наивысший приоритет" на всех уровнях правительства.

В конце ноября Байден представил кандидатов на посты в своей будущей администрации.

Энтони Блинкен Carolyn Kaster/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

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