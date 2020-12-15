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США

Поддержанный выборщиками Джо Байден призвал оппонентов к солидарности

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 Мария Горковская
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Поддержанный выборщиками Джо Байден призвал оппонентов к солидарности
Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Коллегия выборщиков поддержала избрание Джо Байдена на пост президента США. Всего для победы ему были нужны 270 голосов. Данной отметки он достиг после объявления калифорнийских результатов: "за" проголосовали 55 выборщиков, против - ни одного.

Ранее в этом традиционно продемократически настроенном штате Байдена поддержали на 5 млн американцев больше, чем действующего президента-республиканца.

На фоне обвинений Дональда Трампа и его сторонников в фальсификации голосования на ряде участков особенно важным стало и объявление результатов в так называемых колеблющихся штатах. В пяти из шести из них выборщики также выступили за смену руководства страны.

Избранный президент обратился к нации - его речь то и дело прерывал кашель: "Мы, народ, проголосовали. Вера в наши институты сохранена. Честность наших выборов остается неизменной. Настало время перевернуть страницу, как нам не раз приходилось делать на протяжении истории. Время объединиться. Время исцелиться. Как я и обещал в ходе этой кампании, я буду президентом для всех американцев. Мы должны усердно работать и дать друг другу шанс, чтобы снизить накал страстей. Нам нужно быть солидарными друг с другом".

Вслед за самим Дональдом Трампом в победе Байдена по-прежнему сомневаются многие его однопартийцы. С требованием признать легитимность выборов к сенаторам-республиканцам обратился лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер. По его словам, подобное "распространение теорий заговора" несет лишь вред стране. В выходные манифестации против предполагаемых фальсификаций вылились в беспорядки в Вашингтоне.