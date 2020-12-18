Версальский дворец пустует

Дворцовый комплекс Версаля вблизи Парижа пустует уже несколько недель и в период новогодних праздников сюда не приедут туристы. Из-за пандемии придется перенести и открытие выставки, посвященной художнику XVII-го века Гиацинту Риго, который написал самый известный портрет Людовика XIV, перенесшего королевскую резиденцию в Версаль.

Директор музеев версальского комплекса Лоран Саломе говорит: "То, что раньше невозможно было представить, стало обычным делом. В прошлом, когда дворец закрывали на один день по техническим причинам либо из-за забастовок, то нам было очень плохо. Но в этом году мы были закрыты в течении нескольких месяцев и это ужасно. Дворец был публичным местом с самого начала, этого хотел Людовик XIV".

70% финансирования Версаля — это доходы от продажи билетов. В целом комплекс на 87% находится на самоокупаемости. Из-за пандемии и закрытых границ Версаль лишился туристов из Северной Америки и Азии. В обычное время 80% посетителей — иностранцы.

Президент версальского комплекса Катрин Пегар рассказывает: "Думаю, что по итогам года число посетителей составит два миллиона. Хочу напомнить вам, что в 2019 году мы приняли более восьми миллионов гостей. Поэтому уходящий год стал для нас катастрофой, мы закончим его с дефицитом бюджета".

В администрации дворца готовились к возобновлению работы 15 декабря, но из-за второй волны коранавируса власти Франции решили перенести дату открытия всех культурных учреждений на январь. Летом в связи с санитарными ограничениями дворец могли увидеть всего 4,5 тыс. человек в день, тогда как в прошлом году дневной показатель достигал 27 тысяч. Правительственной помощи недостаточно, дирекция ищет спонсоров и новые источники доходов.