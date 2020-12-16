Яннис Адетокунбо подписал крупнейший контракт в истории НБА

Греческий форвард "Милуоки Бакс", 26-летний Яннис Адетокунбо подписал с командой из Висконсина новый, сверхмаксимальный, контракт. Соглашение рассчитано на 5 лет, за которые баскетболист заработает 228 миллионов 300 тысяч долларов. Это крупнейший контракт в истории НБА.

Помимо Янниса в топ-пять "супермаксов" входят контракты Дэмиана Лилларда, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена, и Пола Джорджа.

В то же время Яннис не становится самым высокооплачиваемым игроком НБА. Контракт начнет действовать только со следующего сезона, а этот будет доигран Яннисом за 27,5 миллионов.

И баскетбольный клуб, и сам спортсмен довольны сделкой: "Это мой дом, и это мой город. Я счастлив быть частью "Милуоки Бакс" в течение следующих пяти лет. Давайте запомним эти годы. Шоу продолжается", - написал Яннис на своей странице в "Твиттере".

В двух последних сезонах Адетокунбо признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА. Он был выбран "Милуоки" на драфте 2015 года под общим 15-м номером. За время выступления в НБА Яннис четыре раза принимал участие в Матче всех звезд, дважды выполняя роль капитана.