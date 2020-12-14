COVID-19 в Европе: ФРГ ужесточает карантин, Италия открывает рестораны

Мягкий карантин не сработал, и жителям Германии предстоит отказаться от традиционных зимних торжеств. Рождество они смогут отметить лишь в узком семейном кругу - не более девяти взрослых, на Новый год собрания и вовсе под запретом. За распитие спиртных напитков в общественных местах - штраф. Запускать ли фейерверки на площадях, решать местным властям.

Кроме того, кто-то из немцев может и вовсе остаться без подарка под елкой: закрываются все торговые точки, кроме непродовольственных.

"Со среды 16 декабря закрываются магазины розничной торговли. В остающихся открытыми магазинах можно будет лишь купить еду и товары первой необходимости. Мы позаботимся и о том, чтобы продажи непродуктовых товаров в них не росли. Кроме того, мы запретим продажу пиротехники в преддверии Нового года", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Тем временем, Италия ослабляет ограничения. С воскресенья в стране официально больше нет "красных зон" с повышенным уровнем опасности заражения. Жители одной из последних сменившей цвет - на "желтый" - Ломбардии отправились за глотком свободы в открывшиеся бары и рестораны. Посидеть здесь можно только до шести часов вечера. До десяти все должны разойтись по домам. В стране все еще действует комендантский час.

"Мне не терпелось сюда прийти. Сегодня утром я проснулся и сразу решил: первым делом зайду в любимое кафе и, наконец, позавтракаю за столиком. Я счастлив", - говорит местный житель.

"Конечно, всем этого не хватало", - согласен с ним другой итальянец.

Несмотря на пандемию, Португалию захлестнула предрождественская лихорадка. Толпы выстраиваются в очереди у торговых центров Лиссабона, где в ряде районов вступили в силу послабления карантина. Местные власти призывают жителей отказаться от походов по магазинам в выходные и часы, когда там находится наибольшее количество людей.

Хорошие новости для жителей российской столицы. Мэр Сергей Собянин объявил, что во время новогодних праздников комендантского часа в Москве не будет, а также исключил ограничения на продажу алкоголя.