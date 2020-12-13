"Ассанжа окружают опасные преступники"

Решение об экстрадиции в США журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа британский суд примет в начале января. Инстанции предстоит постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению.

Юрист и невеста Ассанжа Стелла Моррис в интервью британским СМИ заявила: "Он находится в ужасающих обстоятельствах. Тюрьма — опасное место, там часто происходят сиуциды и убийства, его окружают опасные преступники, один из пяти осужден за убийств. В тюрьме Белмарш зарегистрирована вспышка коронавируса, как раз в том крыле, где содержится Джулиан".

Десять лет назад ведущие мировые СМИ приступили к публикации материалов, связанных с секретами американской внешней политики. Документы, направленные посольствами в Госдепартамента США, стали доступны благодаря интернет-платформе Wikileaks. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении Ассанжа 18 уголовных обвинений. В совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения

На прошлой неделе спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер обратился к британским властям с призывом немедленно отпустить Ассанжа на свободу или перевести его под домашний арест в связи с распространением коронавирусной инфекции в тюрьме строгого режима Белмарш. "Сегодня его удерживают исключительно в превентивных целях, чтобы обеспечить его присутствие во время идущего сейчас суда по вопросу об экстрадиции в США, и этот процесс вполне может продлиться несколько лет", — констатировал Мельцер.

Если запрос властей США будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы. Апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.