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От коронавируса умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

От коронавируса умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук
От коронавируса умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук   -   Авторское право  AP Photo
 Марика Димитриади
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Южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений, вызванных коронавирусом. Он всего девять дней не дожил до 60-летия.

По словам директора кинофестиваля ArtDocFest/Riga Виталия Манского, который первым сообщил о смерти Ким Ки Дука, режиссера хотели перевезти за рубеж. "Сутки назад я подключился к этой истории, чтобы как-то его транспортировать в другую страну, но не успели".

Как сообщает издание Delfi по ссылкой на неофициальные источники, режиссер прибыл в Латвию из Петербурга через Эстонию для оформления вида на жительства и покупки жилья в Юрмале.

Коллеги забили тревогу после того, как Ким Ки Дук не пришел на запланированную встречу, и начали искать его по больницам, но поиски осложнялись из-за правил по защите личных данных.

Ким Ки Дук - один из самых известных южнокорейских режиссеров, лауреат множества международных премий. В 2004 он удостоился "Серебряного медведя" Берлинского Международного Кинофестиваля за ленту "Самаритянка", в 2011 получил премию программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля за картину "Ариран". В 2012 году триллер "Пьета" принес Ким Ки Дуку венецианского "Золотого льва".

Среди других известных фильмов южнокорейского мастера — "Весна, лето, осень, зима и снова весна" (2003), "Пустой дом" (2004), "Время" (2006).

В 2019-м режиссер возглавил жюри Московского международного кинофестиваля.