Вакцины от COVID-19 на подходе

00.00 GLAXO SMITH KLINE / SANOFI

Вакцины британской компани GlaxoSmithKline и французской Sanofi не будут доступны до конца 2021 года. Это плохая новость для европейских фармацевтов, чьи испытания ранее показали, что препараты вызвали недостаточный иммунный ответ у пожилых. Они требуют доработки, чтобы защитить людей любого возраста. Вторая фаза испытаний вакцин должна начаться через два месяца, и если результаты будут положительными, то третью фазу можно будет запустить во втором квартале будущего года.

А пока Европейский Союз работает над планом распределения вакцин. С трибуны саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель призвала координировать действия, чтобы препарат был доступен для всех.

"Мы говорили о том, как важно, чтобы вакцины доставлялись скоординированно, - сказала Меркель, - чтобы они прибывали повсюду в одно и то же время. Можем ли мы сделать это с точностью до часа в 27 государствах-членах, чтобы прививки начались практически одновременно? Этого я не могу сказать. Но мы решили, что будем всё хорошо координировать, чтобы обеспечить всем равный доступ к вакцинам".

В четверг США дали "зелёный свет" применению вакцины американской компании Pfizer, разработанную немецкой лабораторией BioNTech. После десятичасовых дебатов за её экстренное применение у всех лиц в возрасте 16 лет и страше проголосовали 17 членов консультативного комитета, четверо высказались "против" и один воздаржался.

В Австралии, где власти поставили во главу угла принцип безопасности и доверия со стороны населения, вакцинацию препаратом Pfizer пока не одобрили. Проявив осторожность, правительство отказалось и от сделки по закупке миллионов доз отечественной вакцины от коронавируса, поскольку она дала ложноположительные результаты тестов на ВИЧ у некоторых добровольцев.

"Принятые нами решения должны дать австралийцам большую уверенность в том, что мы действуем осторожно, мы продвигаемся быстро, но без какой-либо излишней поспешности", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Миоррисон.

Научные исследования тем временем продолжаются: британская компания AstraZeneca планирует попробовать скомбинировать свою вакцину с российской, чтобы повысить её эффективность.