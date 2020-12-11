Вакцинация в ЕС: "Мы сознаем всю степень ответственности"

В странах-членах ЕС по-разному относятся к будущей вакцинации, сомнения имеются и у части врачей. В конце декабря профильное ведомство рассматривает выдачу разрешения препарату Pfizer-BionTech.

Руководитель Эмер Кук Европейского агентства лекарственных средств ответила на вопросы Euronews, касавшиеся безопасности этих медикаментов.

Интервью вела журналистка европейского бюро телекомпании Мейв Макмахон.

Мейв Макмахон:

- Кто несет ответственность в случае возникновения нежелательных побочных эффектов?

- Эмер Кук, исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств:

Будет действовать процедура, которую мы назвали "постразрешительным наблюдением".

Она включает в том числе и оценку безопасности медикамента, когда он начнет применяться для больших популяций, чем это принято при проведении испытаний.

В этой ситуации действует как ответственность компании, так и госорганов. Кроме этого, мы сами проводим дополнительные проверки, чтобы максимально обезопасить применение вакцины для населения.

Мейв Макмахон:

- На заседании комитета по здравоохранению Европарламента депутаты задавали вам вопросы о том, насколько широко проводились испытания?

Эмер Кук, исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств:

- Компании изучали воздействие вакцины на более, чем 30 тысячах человек, в испытаниях участвовали главным образом взрослые, а также те, у кого имелись хронические недуги. Нас устраивает объем полученных сведений, и многие специалисты полагают, что мы можем этим данным доверять.

Мейв Макмахон:

- Мы разговаривали с прохожими на улицах Брюсселя, и те нам отвечали, что готовы сделать прививку, но при этом они не хотят идти на процедуру в первых рядах. Как вы можете прокомментировать их сомнения?

Эмер Кук, исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств:

- Ну, это наша работа. Наша работа - в том, чтобы оценить безопасность и качество вакцины, это накладывает на нас огромную ответственность. Мы относимся к происходящему очень серьезно. Ведь именно мы в итоге снабжаем информацией соответствующие ведомства государств-членов. Мы приложим все усилия, чтобы люди относились к прививкам спокойно, доверяя принятым нами решениям.

Мейв Макмахон:

- А вы сами готовы сделать прививку под присмотром телекамер? И должна ли глава Еврокомиссии вакцинироваться в присутствии прессы, в прямом эфире? Как это будет в Америке с экс-президентами?

Эмер Кук, исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств:

- Конечно, это отличная идея!