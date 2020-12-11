Саммит ЕС: кто спас единство Евросоюза?

Последний в этом году очный саммит ЕС закончился развязкой, устроившей всех: бюджет, одобрение которого было определяющим фактором выживания европейской экономики, приняли после того, как Варшава и Будапешт сняли возражения и дезавуировали вето. Наблюдатели посчитали, что основная роль в достижении консенсуса принадлежала председательствующей в Евросоюзе Германии.

У венгерского премьера - иная точка зрения: "Без ложной скромности скажу, что это мы спасли единство сообщества. Не стоит забывать, что спорили не только о верховенстве права, не только о механизмах регуляции, не только о финансовой ситуации, все эти дискуссии велись и о будущем Евросоюза. Но консенсус по бюджету - лишь первый шаг. Потому что сохраняется важное препятствие: это процесс ратификации соглашения национальным парламентом".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул: "Мы сражались за наши права, мы боролись за четкость, мы вели бой за конкретику правоприменения, мы также защищали соглашения. Мы не хотели, чтобы этот второстепенный документ их бы обошел. И достигнутый результат стал возможен нашему всестороннему сотрудничеству".

Председатель Евросовета Шарль Мишель не скрывал облегчения: "И теперь мы можем начать восстановление экономики", - заявил он в "Твиттере".

Его поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Почти два триллиона помогут нам воспрять, построив более прочный, экологический Евросоюз, в котором цифровая экономика займет важное место".

Вторым пунктом повестки дня стала пандемия КОВИД-19.

Европа с почти 20 миллионами инфицированных остается самым пострадавшим от вируса регионом мира.