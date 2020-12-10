На Саммите ЕС обсуждают общие деньги и борьбу с коронавирусом

На встрече в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза пытаются высвободить почти два триллиона евро его собственных денег. Их заблокировали Венгрия и Польша из-за планов ЕС увязать финансирование стран-членов с соблюдением ими принципов правового государства. Но когда стало известно, что такой механизм не будет работать без согласия Европейского суда, Будапешт и Варшава выразили готовность снять своё вето с Фонда восстановления после пандемии, а возможно, и с общего бюджета.

Премьер-министр Венгрии надеется, что окончательное решение будет одобрено на этом саммите:

«Мы всего в одном дюйме от достижения консенсуса, - сказал Виктор Орбан. - Я считаю, что мы очень близки к достижению хорошего соглашения ради единства Европейского Союза».

«Компромисс ещё находится в стадии поиска, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. - Я надеюсь, что мы сможем прийти к этому компромиссу в ближайшие часы. Тогда у нас будут в руках и бюджет на ближайшие годы, и фонд восстановления Европы, под которым мы подписались в июле. Я предвижу, что первые выплаты будут сделаны в ближайшие недели».

Другая тема обсуждения на саммите - борьба с коронавирусом и преодоление последствий пандемии. Многие страны-члены призывают улучшить координацию действий национальных систем здравоохранения и начать вакцинацию одновременно по всему Союзу.

«Мы добились большого прогресса в решении вопроса о вакцинах, - сказал председатель Совета ЕС Шарль Мишель. - Сейчас самое важное - продолжать усилия и обеспечить доставку и распределения вакцин повсюду в Европе».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформирует лидеров ЕС о своих переговорах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Но никаких решений по «брекситу» не ожидается. Тем временем, Брюссель представил программу чрезвычайных мер на случай, если Евросоюзу и Соединённому Королевству не удастся заключить сделку о торговых отношениях.