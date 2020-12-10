Швейцарские португальцы рискуют не попасть домой на Рождество

Швейцария вводит со следующего понедельника обязательною самоизоляцию для всех прибывающих из стран с высоким уровнем заражений коронавирусом. В черный список инфекционно-опасных стран попала Португалия и это возмутило португальскую общину, потому что эта мера делает практически невозможной поездку на родину на рождественские праздники.

«Мы не ожидали такого, – жалуется жительница Женевы Тереза Диниш. – Теперь мы не сможем поехать домой в этот период. Это огорчает всех португальцев, всю португальскую общину».

В сжатые сроки возмущенные португальцы собрали почти 10 тысяч подписей под обращением в адрес швейцарского правительства с просьбой исключить Португалию из списка опасных стран.

По мнению инициатора петиции Самуэля Соареша, ограничивать португальцев не имеет смысла, так как эпидемиологическая ситуация в их стране, как минимум, не хуже, чем в Швейцарии:

«В настоящее время число заражений там падает быстрее, чем в Швейцарии. Поэтому очевидно, что если до понедельника ситуация не изменится, риск заразиться в Португалии будет ниже, чем в Швейцарии».