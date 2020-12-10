В США прокуроры "поставили" Facebook'у "don't like"

Федеральная торговая комиссия США и 48 генеральных прокуроров, представляющих американские штаты, подали в суд федеральной юрисдикции иски против Facebook'а.

Менеджмент социальной сети обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства и правил честной конкуренции.

В иске отмечается, что Facebook предпринимает противоправные действия, либо скупая возможных конкурентов, либо уничтожая более мелких участников рынка.

Комментарий Летиции Джеймс, генерального прокурор штата Нью-Йорк: "У Facebook имеются колоссальные денежные средства, и пользуясь этими финансовыми ресурсами, компания сметала на своем пути всех тех, кто мог представлять, по мнению менеджмента, угрозу для ее показателей. Потрепевшей стороной в этой ситуации оказывался и конечный потребитель, возможность выбора которого Facebook была сознательно сужена. Не говоря уже о том, что защита личных данных американцев была ослаблена".

Полтора месяца назад аналогичный иск был подан против другого гиганта IT - индустрии - Googl'а. Американское министерство юстиции обвинило корпорацию также в нарушении антимонопольного законодательства.

К этой жалобе присоединились и 11 штатов США.