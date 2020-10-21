От символа "американской мечты" до статуса "врага общества"?

От символа воплощенной американской мечты - до врага государства, дистанция оказалась короче, чем думали многие.

Министерство юстиции США во вторник подало гражданский иск против Google.

Гигант IT индустрии, по мнению властей, - цитата - "наносит серьезный ущерб конкуренции" на онлайн-площадках" . Расследование, по словам заместителя генерального прокурора Джеффа Розена, было начато полтора года назад.

Брифинг проходил в формате телефонной конференции.

Джефф Розен, заместитель генерального прокурора США, подчеркнул: "Google стал единым окном сетевых площадок, его поисковая система распустила свои рекламные щупальцы. Успех браузера в первые годы его становления и развития никто не подвергает сомнению. Но затем, чем дальше, тем больше, "Google превращался в монополиста, чьи методы работы стали наносить ущерб свободной конкуренции".

Юристы установили, что Google ежегодно тратит миллиарды долларов, чтобы на гаджетах пользователей браузер был установлен по умолчанию, входя в программное обеспечение каждого девайса, включая, разумеется, и мобильные телефоны.

По мнению Элинор Фокс, профессор юриспруденции юридического факультета Нью-Йоркского университета, "в иске указывается, что пострадавшие - а это конечные потребители - были лишены доступа к иным браузерам не менее достойных конкурентов. То есть Google намеренно лишал юзеров права выбора или сужал его. В свою очередь, этот негласный монополизм привел к тому, что качество поисковой системы и других услуг самого Google снизилось. А количество рекламы, наоборот, возросло. Но все эти обвинения будет затруднительно доказать".

Google ответил на иск минюста в Твиттере, заявив, что в документе содержатся многочисленные огрехи и неточности, и он никак не помогает потребителям.

Но, отмечает менеджемент Google, этот шаг повысит цены на телефоны и усложнит доступ к требуемым юзерами сервисам.

Речь идет о крупнейшем антимонопольном иске за последние десятилетия в США.

Еврокомиссия выдвигала против Google схожие обвинения и накладывала миллиардные штрафы.

Две недели назад Апелляционный суд Франции подтвердил, что корпорация обязана делиться доходами с рекламными агентствами, если те размещают в браузере свои объявления.