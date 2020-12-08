Представители малого бизнеса Франции требуют поддержки от государства

Это не то, о чем можно подумать... Дискотек нет: клубы во Франции по-прежнему закрыты. Но их владельцы и менеджеры вышли на улицы, что бы власти услышали их песнь ярости и гнева. Сотрудники ивент-индустрии собрались в историческом центре Лиона на площади Белькур, одной из крупнейших в Европе. Государство, утверждают они, не оказывает им должной поддержки. Участники акции воодушевлены тем, что солидарность с ними проявляют представители других профессий.

Диджей Буддха: "Мы не работаем в течение долгого времени. Мы хотим, чтобы люди понимали: все профессии важны. Приятно видеть, что улица с нами!"

Рестораны, если позволит эпидемическая ситуация, смогут принимать клиентов только с конца января. Многие в этом видят отсутствие доверия со стороны властей.

Жиль Пари, винодел, работающий с ресторанами: "Еще до карантина я был в одном ресторане. Там соблюдались все санитарные меры. И я чувствовал себя там в гораздо большей безопасности, нежели в супермаркете".

Нелегко приходится и гостиничному бизнесу. Некоторые отели открыты. Но гостей практически нет. Туристическая отрасль находится практически в коматозном состоянии.

Фабрис Липински, директор отеля в Лионе: "Есть чувство общей демотивации. Мы обеспокоены тем, что наши сотрудники, которые сейчас не заняты из-за малого числа клиентов, потеряют желание работать. Все очень сложно".

Гийом Пети,

"Наша работа необходима людям. Мы все важны! Такое послание направляют властям владельцы ресторанов, гостиниц, и бутиков. Манифестанты критикуют правительство за недостаточную помощь. Недовольство вызывает и отношение к ситуации страховых компаний".

Магазины, торгующие непродовольственными товарами, открылись во Франции десять дней назад. Но их хозяева говорят, что все еще не видят света в конце туннеля.

Дизайнер-модельер Анна Делегль получила от государства компенсацию в размере 1500 евро. Но эта сумма не покрывает убытки.

Анна Делегль, дизайнер

"Когда у вас на складе находятся материалы и товары на сумму в сотни тысяч евро, а дохода нет, не помогут и десять тысяч евро".

Есть еще одна проблема. 93% предприятий малого бизнеса не имеют страховки на случай пандемии. Суды рассматривают множество споров.

Анна Делегль, дизайнер: "Мы видим полное отсутствие солидарности. Нас уже дважды просили закрывать свои предприятия. И единственные, кто нам не оказывают помощь, это страховые компании, те, кому мы за эту помощь регулярно платим взносы".

Страховщики заявляют, что разблокировали 3,8 миллиарда евро для поддержки экономики и заморозили сумму взносов на 2021 год. Но и этого недостаточно, чтобы малый бизнес покрыл свои убытки.