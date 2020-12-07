Суд по делу о терактах в Брюсселе

В Бельгии открывается судебный процесс по делу о двойном теракте в Брюсселе. 22 марта 2016 года 32 человека погибли и 340 получили ранения в результате взрывов в аэропорту и метро. Ответственность за эти нападения взяла на себя группировка ИГИЛ. Теракты в Брюсселе организовала французско-бельгийская ячейка джихадистов, которая стоит за нападениями в Париже, произошедшими в ноябре 2015 года.

Как и во Франции, этот процесс в Бельгии называют историческим: по данным прокуратуры, пострадавшей стороной себя объявили 650 гражданских истцов из 32 стран.

В течении двух ближайших недель суд будет проводить их проверку и также заслушает возможные претензии адвокатов 16 обвиняемых. в их числе Салах Абдеслам — единственный выживший из парижских террористов. За несколько дней до брюссельских терактов информацию о подорвавших себя в метро и аэропорту радикальных исламистах получили Нидерланды, но в Бельгии эти сведения проигнорировали.