Рост числа заражений коронавирусом Мексике и Бразили

В Бразилии растет число заразившихся коронавирусом. Страна занимает третье место в мире в списке государств с наибольшим числом инфицированных. Накануне было выявлено почти 47 тысяч новых случаев. В Рио-де-Жанейро зафиксирован самый высокий в стране уровень смертность от Covid-19. В городе не хватает больничных коек для пациентов. Организовано бесплатное тестирование на коронавирус.

"Думаю, это происходит, т.к. люди не соблюдали режим локдауна. Если бы все следовали правилам, то сегодня не было бы таких цифр. вторая волна ждала нас после того как ограничения были ослаблены", — говорит местный житель. На прошлой неделе коэффициент распространения коронавируса в Бразилии вырос до уровня конца мая.

Власти Мексики повысили до высокого уровень эпидемической угрозы в большинстве регионов страны. Режим будет действовать в течении двух недель.Темпы распространения инфекции в стране в последнее время растут

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум объявила о введении новых ограничительных мер: "Сегодня наш город оказался в критической ситуации из-за роста числа госпитализаций, поэтому мы призываем жителей города оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости".

Власти организовали 600 дополнительных мест в больницах. Создан полевой госпиталь на территории главного медучреждения столицы. В пятницу в Мексике было выявлено свыше 12 тысяч заболевших, это один из самых высоких показателей с момента начала эпидемии в стране.